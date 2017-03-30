Авдіївка залишається без світла, у місті вимкнули воду

Авдіївка через пошкодження високовольтної лінії залишається без світла, тимчасово припинено водопостачання. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожАвдіївка вкотре залишилась без світла через пошкодження ЛЕП

"Станом на 7 год. 30 березня централізоване електропостачання відсутнє. Водопостачання міста тимчасово припинено. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.