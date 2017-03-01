Жебрівський: в Авдіївці закінчується питна вода, запасів залишилося на дві подачі в мережу

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Води в резервуарах Авдіївки залишилося максимум на дві подачі в мережу. Попередні 6 днів воду в місто подавали за графіком. Готуємо місто до автономного забезпечення водою. У приватному секторі розставили додатково 5 резервуарів ємністю по 1 куб. Адвентистське гуманітарне агентство ADRA набуло 6 однокубових ємностей. Ще 7 резервуарів для питної води надає Чеська гуманітарна організація "Людина в біді", - написав він.

Жебрівський зазначив, що в школах та інших соціальних об'єктах Авдіївки вже встановлені 34 резервуари для питної води ємністю 1м. куб, а також відпрацьовується можливість закупівлі ще 10 резервуарів для питної води.

Він також повідомив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій готова передислокувати в Авдіївку два водовоза 7 і 9 м. куб для розвезення питної води з резервуарів. Крім того, Авдіївський коксохім надає велику цистерну 17 м. куб для забезпечення міста технічною водою.

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Нагадаємо, вранці 24 лютого жителі Авдіївки залишилися без водопостачання внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Пізніше воду в результаті пошкодження ДФС стали подавати щогодини з запасних резервуарів. Водопостачання в Авдіївці станом на 28 лютого не змогли відновити через міни біля Донецької фільтрувальної станції.