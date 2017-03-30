На Донеччині на лінії зіткнення знайшли російський вогнемет "Шмель" (фото)

Співробітники СБУ виявили зброю російського виробництва у районі проведення АТО. Про це СБУ повідомляє у Facebook.

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За даними спецслужби, поблизу одного з опорних пунктів ЗСУ у Донецькій області, розташованого на лінії зіткнення, правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

"Зброя російського виробництва знаходилася у працездатному, готовому до використання стані", - пояснили у прес-центрі.

Крім того, у районі села Нетайлове Ясинуватського району Донеччини в одному з приватних ставків співробітниками спецслужби також вилучили сорок один артилерійський снаряд калібру 152 мм. Боєприпаси, згідно зі встановленим порядком, передані на зберігання до одного з військових підрозділів. Тривають процесуальні дії.