Доба в АТО: понад 80 ворожих обстрілів, двоє українських військових загинули



Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 83 обстріли позицій Збройних сил. Порушуючи існуючі домовленості російсько-окупаційні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожВ Луганській області внаслідок обстрілу окупантів загинув український боєць

"На Маріупольському напрямку зі 122мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районах населених пунктів Широкине, Гнутове та Водяне. З мінометів калібру 120мм ворог вів вогонь по позиціях неподалік Гнутового, а з 82мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Марїнку, Водяне та Павлопіль. По позиціях в районі Водяного вів вогонь танк, а з озброєння БМП противник обстрілював морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери", - повідомили у штабі.

Крім того, на Донецькому напрямку, поблизу Троїцького, ворог застосував артилерію калібру 152мм. Опорні пункти українських воїнів поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського противник накривав вогнем мінометів калібру 120мм, а захисників Опитного, Авдіївки та Кам’янки – з мінометів калібру 82мм. У Троїцькому вів вогонь танк, у Луганському – БМП. Опорні пункти поблизу Кам’янки та Невельського противник обстрілював з великокаліберних кулеметів та з гранатометів різних систем.

На Луганському напрямку, у районі населеного пункту Калинове-Попасна, зафіксовано застосування ворогом артилерії калібру 122мм. З мінометів калібру 120мм, озброєння БМП та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях неподалік Кримського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів противник обстріляв позиції поруч Станиці Луганської та Новоолекандрівки.

"За добу загинули два українських захисники, ще троє отримали поранення", - проінформували у прес-центрі.

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога, підсумували у штабі.