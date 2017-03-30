Через обстріли зупинилась Донецька фільтрувальна станція

Українська сторона СЦКК констатувала, що бойовики продовжують обстріли позицій Збройних сил, ділянок біля мирних населених пунктів та об’єктів інфраструктури вздовж лінії зіткнення. Заяву представників української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі у своєму Facebook оприлюднив прес-центр штабу АТО.

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"Зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирного населення населених пунктів Авдіївка, Ясинувата та Донецьк", - розповіли в СЦКК.

Там же нагадали, що через мінометний обстріл бойовиків у середу ввечері була пошкоджена лінію електропередач "Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод", що залишило Авдіївку без світла.

У Спільному центрі зазначили, що ЗСУ та військово-цивільна адміністрація невідкладно вжили заходів для надання гарантій безпеки працівникам "ДТЕК Високовольтні мережі" для обстеження та проведення ремонту.

Як повідомляв УНІАН, в Авдіївці з середи немає електрики. Вранці у четвер припинили водопостачання. Тепло подає коксохім.