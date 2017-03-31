На окупованому Донбасі російський військовий обстріляв підлітків, одного поранено - розвідка

12:34, 31 березня 2017
Війна
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Російські військовослужбовці продовжують скоєння злочинів і безчинств стосовно цивільного населення.

Ілюстрація / REUTERS

Російський військовий на Донбасі обстріляв групу місцевих підлітків і поранив одного з них.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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Наголошується, що російські військовослужбовці зі складу з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ продовжують скоєння злочинів і безчинств стосовно цивільного населення.

"Проводиться розслідування по факту обстрілу військовослужбовцем 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК групи місцевих підлітків поблизу полігона і поранення одного з них", - йдеться в повідомленні розвідки.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі проведуть ревізію житла для розселення російських військових.

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Теги: #Донбас#Росія#бойовики#злочин