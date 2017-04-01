Російсько-окупаційні війська порушують "режим тиші" – штаб АТО

Вночі бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції, то ж режим тиші діє умовно.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої контактної групи від щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська, застосовуючи переважно стрілецьку зброю, 10 разів порушили режим тиші», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у штабі, у свою чергу, Збройні Сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, в зоні АТО з 1 квітня згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі запроваджується режим припинення вогню.

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Відповідне розпорядження Генеральному штабу Збройних Сил України та Міністерству оборони 30 березня дав президент Петро Порошенко.

Він заявив, що необхідно діяти рішуче для того, щоб забезпечити припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії. Саме це є ключовими пунктами Мінських домовленостей і рішення Ради національної безпеки і оборони.

«Ми подивимось, як з 1 квітня ці домовленості будуть виконуватись», - зазначив Порошенко.

30 березня міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна готова до початку перемир’я на Донбасі, але відстоюватиме позиції у разі загрози життю українських військових.