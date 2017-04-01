Сьогодні в зоні АТО починає діяти "режим тиші"

В зоні АТО з 1 квітня згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі встановлюється режим припинення вогню.

Відповідне розпорядження Генеральному штабу Збройних Сил України та Міністерству оборони 30 березня дав президент Петро Порошенко.

«За моїм дорученням наша делегація в Мінську запропонувала оголосити перед Великоднем припинення вогню. На жаль, ми не маємо великого оптимізму, що та сторона буде дотримуватись досягнутих домовленостей, але життя і здоров’я кожного українського воїна є найбільшою цінністю», - сказав глава держави

Як заявляв Порошенко, режим тиші з 1 квітня запропонувала українська сторона.

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Президент зазначив, що необхідно діяти рішуче для того, щоб забезпечити припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії. Саме це є ключовими пунктами Мінських домовленостей і рішення Ради національної безпеки і оборони.

«Ми подивимось, як з 1 квітня ці домовленості будуть виконуватись», - зазначив Порошенко.

30 березня міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна готова до початку перемир’я на Донбасі, але відстоюватиме позиції у разі загрози життю українських військових.