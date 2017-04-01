З початку доби бойовики вже 12 разів порушили режим тиші

З початку поточної доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 12 порушень з боку бойовиків режиму тиші.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

«Станом на 12-ту годину сьогоднішнього дня зафіксовано вже 12 обстрілів противником українських позицій», - сказав він.

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За словами речника, 2 рази бойовики обстріляли сили АТО з мінометів калібру 82 і 120 мм, решта - із стрілецької зброї.

Лисенко наголосив, що "українські військові суворо дотримуються режиму тиші, і вогонь у відповідь не відкривали".