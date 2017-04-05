Матіос пропонує створити в Україні систему військової юстиції за ізраїльським зразком

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пропонує не лише відновити військові суди, а й створити систему військової юстиції в Україні за зразком ізраїльської. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

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“Ми розробили концепцію військової юстиції, де все прописано. Зокрема, що нам потрібно створити її за ізраїльським зразком. Це означатиме, що така система входитиме у склад Міністерства оборони. Військова прокуратура також входитиме до Міністерства оборони. Пропонується запровадити інститут військових обвинувачів та військових адвокатів при Міністерстві оборони, а також створити військові трибунали, у яких братимуть участь державний обвинувач - військовий прокурор, державний захисник - військовий адвокат. А в разі, коли обвинувачуваному загрожує максимальний термін ув'язнення, потрібно надати право міністру оборони пом'якшення вироку, якщо за це клопотатимуть у військовій частині, де проходить службу обвинувачений. А саме головне - у військовому трибуналі в таких випадках повинен брати участь представник військової частини, в якій служить обвинувачуваний”, - зазначив Матіос.

Він додав, що ізраїльський досвід перевірений практикою: з часу заснування Держави Ізраїль громадяни цієї країни жодного разу не поставили під сумнів вирок військового трибуналу цієї країни. Матіос закликав членів парламентського комітету підтримати цю ідею у ВР і донести її до колег-депутатів.