Полторак: в Міноборони проаналізували ситуацію із засудженням генерала Назарова

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що судити військових повинні судді, які мають спеціальну професійну підготовку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак заявив на брифінгу, коментуючи вирок, винесений Павлоградскийм судом Дніпропетровської області генерал-майору Віктору Назарову.

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“Кожна людина, незалежно - цивільний або військовий, - якщо скоїв злочин, маєш відповідати. Але я дуже хотів би, щоб рішення судів, не тільки щодо генерала Назарова, а у всіх, були абсолютно виваженими, враховували факти, і щоб емоції не були на першому плані", - сказав Полторак.

За його словами, Міноборони проаналізували ситуацію із засудженням Назарова. "У світі, таких випадків, коли засуджують не тільки генерала або офіцера, а особи за прийняте рішення - дуже мало", - підкреслив Полторак.

Він також прокоментував рішення Назарова відправити транспортний літак у Луганський аеропорт. “Якщо б таке рішення не приймалося, загинули б ті, хто перебував в аеропорту. Але рішення було прийнято - і сталася біда. Я не хочу виправдовувати високих керівників, але час розставить все на свої місця", - сказав міністр.

Також Полторак додав, що, враховуючи специфіку Збройних сил, судді повинні дуже ретельно розбиратися у подібних справах. “Судді, які ведуть такі справи, повинні мати певну підготовку. Бо судді (в Павлограді — УНІАН) було дуже важко вести справу, оскільки їй треба було розібратися у відомчих документах, у порядках видачі розпоряджень, прийняття рішень. Тому мають бути певні вимоги до суддів, провідним військові справи", - вважає міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав винним генерал-майора Назарова в катастрофу військово-транспортного літака Іл-76 в Луганську і засудив його до 7 років позбавлення волі.

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Президент України Петро Порошенко у зв'язку з вироком суду Назарову заявив, що має намір запропонувати відновити діяльність спеціальних військових судів. «За останні три роки ми виховали нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист нашої України. Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору забезпечення обороноздатності і безпеки», - зазначив президент.

***14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили Іл-76. На борту літака, крім дев'яти членів екіпажу, було 40 військовослужбовців. Всі загинули.