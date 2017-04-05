Окупанти обстрілюють житлові квартали Авдіївки, поранено місцевого жителя
Осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель.
Бойовики обстрілюють житлові квартали міста Авдіївка Донецької області, поранено місцевого жителя.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«Окупанти знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки з мінометів. Це у них такий режим припинення вогню!» - написав він.
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«В старій Авдіївці, на вул. Шевченка, осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель. Міна розірвалась на подвір'ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню», - додав Жебрівський.
Як повідомили у прес-службі поліції Донецької області, за фактом обстрілу міста розпочато кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.