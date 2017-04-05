Окупанти обстрілюють житлові квартали Авдіївки, поранено місцевого жителя

21:33, 05 квітня 2017
Війна
171 0

Осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель.

Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки з мінометів / Фото УНІАН

Бойовики обстрілюють житлові квартали міста Авдіївка Донецької області, поранено місцевого жителя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Окупанти знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки з мінометів. Це у них такий режим припинення вогню!» - написав він.

Читайте такожМісія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

«В старій Авдіївці, на вул. Шевченка, осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель. Міна розірвалась на подвір'ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню», - додав Жебрівський.

Як повідомили у прес-службі поліції Донецької області, за фактом обстрілу міста розпочато кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #обстріл#Авдіївка#окупанти