Окупанти обстрілюють житлові квартали Авдіївки, поранено місцевого жителя

Бойовики обстрілюють житлові квартали міста Авдіївка Донецької області, поранено місцевого жителя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Окупанти знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки з мінометів. Це у них такий режим припинення вогню!» - написав він.

Читайте такожМісія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

«В старій Авдіївці, на вул. Шевченка, осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель. Міна розірвалась на подвір'ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню», - додав Жебрівський.

Як повідомили у прес-службі поліції Донецької області, за фактом обстрілу міста розпочато кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.