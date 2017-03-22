Бойовики відкрили вогонь по Зайцевому, поліція кваліфікувала обстріл як теракт (фото)

На Донеччині бойовики цієї ночі обстріляли селище Зайцеве Бахмутського району, в результаті чого було пошкоджено будинок. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

Про пошкодження домоволодіння, розташованого по вул. Комсомольська, 16, поліцейським повідомив 62-річний місцевий мешканець.

В будинку осколками пошкоджені вікна та огорожа, майже повністю зруйновано господарську будівлю. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

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«Поліцейські документують пошкодження, обходять вулиці та надають допомогу мирним мешканцям. Як попередньо відомо, внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, командування російських військ зобов'язало так звану "місцеву владу ЛДНР" терміново провести ревізію житлового фонду для подальшої "націоналізації" квартир і будинків з метою розселення російських військових.