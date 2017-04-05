Донецька фільтрувальна станція знову не працює через обстріли бойовиків

Донецька фільтрувальна станція знову не працює через чергові обстріли з боку бойовиків.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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«Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді.

Станом на 20.00 Донецька фільтровальна станція не працює», – написав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15:00 роботу Донецької фільтрувальної станції було відновлено після призупинення її роботи 29 березня.