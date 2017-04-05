Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

Здійснено запуск Донецької фільтрувальної станції, яка подає воду на Авдіївку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні, 5 квітня, об 11.15 піротехніки розпочали обстеження території Донецької фільтрувальної станції на предмет вибухонебезпечних предметів. О 12.15 обстеження було завершено, вибухонебезпечних предметів на прилеглій території ДФС не виявлено.

«О 15.07 здійснено запуск Донецької фільтрувальної станції», - поінформували в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в результаті обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. жителів), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Eлeктропостачання Авдіївки через постійні обстріли бойовиків вдалося відновити лише 4 квітня.