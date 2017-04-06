Маріупольський загін морської охорони розпочав навчання в Азовській акваторії (відео)

16:30, 06 квітня 2017
Війна
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Більша частина морського прикордонного загону – кримчани, які лишилися вірними присязі. 

Прикордонники проводять навчання на морі / Скріншот

Прикордонники з Маріупольского загону готуються відбивати наступ диверсантів з моря. Загін вийшов на посилене патрулювання в Азовську акваторію. У навчаннях взяли участь найбільш підготовані кораблі та екіпажі, які здатні дати відсіч ворогу. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Озброєння у повній бойовій готовності, шалена гонитва та постріли на ураження – прикордонники відпрацьовують напад диверсантів. Хлопці розстрілюють мішені одну за одною. Більша частина морського прикордонного загону – кримчани, які лишилися вірними присязі. Ці хлопці кажуть, що зроблять усе, аби принаймні з моря наша територія була захищена.

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Теги: #Маріуполь#навчання#прикордонники#Азовське