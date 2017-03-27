Залякування, пропаганда і солодкі обіцянки: як російські спецслужби вербують татар у Криму (відео)

За даними департаменту контррозвідки СБУ, з окупацією Криму на бік РФ перейшли 90% місцевих співробітників СБУ і МВС, близько 70% військовослужбовців ЗСУ. У всіх були різні мотиви піти на зраду, але причини крилися в людських пороках і слабкостях.

Про це йдеться у фільмі про роботу російських спецслужб в Криму, який першим публікує ТСН.ua.

"Форми і методи за великим рахунком однакові, але в будь-якому випадку будь-яка людина вивчається, до неї шукається підхід. Можна назвати масовим вербуванням, коли всім було навіяно: такої держави, як Україна, не існує, у вас є вибір - або ви переходите на бік ФСБ, або ви залишаєтеся за бортом. Ті люди, які мали певні переконання, вони на це не піддалися. вони виїхали і залишилися вірними своїй присязі. Ті, які відчували якісь меркантильні моменти, вони подалися на це ", - розповідає співробітник контррозвідки СБУ.

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Найбільший інтерес у російських спецслужб викликають кримські татари. Вони почали працювати з ними задовго до подій 2014 року, і деяких з них їм вдалося завербувати. ФСБ не припиняла спроб робити це і після анексії Криму.

Бізнесмен Шевкет Веліляєв - один з тих, хто виступив за єдність України і втратив в Криму все, а його брат і зовсім пішов добровольцем в АТО. Одного разу його затримали на адмінмежі з Кримом і завербували.

У Шевкета забрали документи, телефон і протримали кілька годин, потім прийшли два співробітники ФСБ. Вони показали три папки, де були справи на його сім'ю: його рідного брата, його дружину і старшого сина.

Співробітників ФСБ цікавили зв'язки Шевкету з лідерами кримських татар, інформація про блокаду Криму і дислокація батальйону "Айдар", де служив його брат.

Росіяни казали Шевкету, що він може "загубитися" в нейтральній зоні між материковою Україною і окупованим Кримом. Стали погрожувати, що його син може не доїхати до будинку, може "загубитися", і що вони можуть зникнути, як інші кримські татари. Йому навіть застосували спеціальну речовину, яка вкололи зі спини.

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У підсумку Шевкет Веліляєв був завербований. Співробітники ФСБ поставили йому завдання - увійти в довіру до лідерів кримських татар і фізично знищити. Також він повинен був вивезти свого брата в Крим.

Після того, як співробітники ФСБ відпустили Веліляєва, він відразу розповів українським спецслужбам про вербування, а всю свою сім'ю протягом тижня вивіз із Криму.

Повністю фільм про тактику російських спецслужб з вербування на окупованому півострові, дивіться нижче.