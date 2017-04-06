Рада збільшила грошову допомогу сім'ям загиблих військових

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстраційний номер 2406).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом збільшено одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для тих, хто брав безпосередню участь в антитерористичній операції.

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Зокрема, відповідно до закону, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста.

Законом також передбачено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, який не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Поправки до закону ухвалювалися з голосу за пропозицією, зокрема, заступника міністра фінансів Андрія Градиля.