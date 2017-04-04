У Дніпрі у госпіталі помер 19-річний боєць АТО

Як повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, Владіслав Макаров, солдат 72- ї бригади, 09.09.1997 року народження, 3 квітня помер у центральному військовому госпіталі.

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Боєць отримав важке поранення 2 квітня приблизно о 17:00 під час обстрілу біля Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за добу 3 квітня у зоні АТО загинули двоє українських військових, п’ятеро українських бійців отримали поранення. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, окупанти продовжують бойові дії. Аби пригасити вогневу активність ворога, Сили АТО відкривали вогонь у відповідь.