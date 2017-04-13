Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі шахти Бутівка, один військовий загинув

Внаслідок мінометного обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту шахта "Бутівка", загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська, незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню, продовжують порушувати "режим тиші", застосовуючи в тому числі важке озброєння.

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"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту шахта "Бутівка", під час якого противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, з початку доби, застосування противником мінометів калібру 120 мм і 82 мм зафіксовані під час обстрілів позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, шахта "Бутівка". Також міномети калібру 82 міліметри ворог застосував поблизу Мар’їнки та Авдіївки.

З початку доби російсько-окупаційні війська 52 рази порушили "режим тиші".