За добу бойовики 45 разів обстріляли українських військових - штаб

Станом на 06.00 12 квітня ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних Сил України, п’ятеро українських захисників отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників Мар`їнки. По морських піхотинцях поблизу Водяного, бойовики гатили з гранатометів, озброєння БТР та кулеметів великого калібру. Оборонців Новотроїцького провокували турбуючим вогнем з протитанкових гранатометів. Морських піхотинців у районі Широкиного обстрілював з БМП, а під Павлополем – з БТРу.

По опорних пунктах у районі Березового проросійські бойовики відкривали вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП противник накривав наших воїнів під Опитним. По захисниках Авдіївки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Позиції в районі Верхньоторецького обстріляли з мінометів калібру 82мм та протитанкових гранатометів, а по оборонцях Луганського – бив із зенітної установки ЗУ-23-2 та з озброєння БМП. У бік захисників Зайцевого та Пісків ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кулемети великого калібру використовував також у районі Кам’янки. Озброєння БМП застосував поблизу Пісків.

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На Луганському напрямку, по наших позиціях у районі Кримського противник застосував 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети, а поруч Новоолександрівки – озброєння БТР та гранатомети. З гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Катеринівки.