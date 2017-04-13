Путін упустив момент для розв'язування "великої війни" проти України - екс-офіцер ФСБ

Росія упустила момент, коли могла б розв'язати велику війну проти України. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов.

"Як такої великої війни не буде. Той самий момент упущений. Росія могла її реально почати та розв'язати, але так не сталося", — сказав він.

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Богданов впевнений, що глобального руху в цьому питанні не буде. За його словами, буде періодичне підігрівання, ускладнення ситуації, але масштабних бойових дій не буде.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ веде переговори із західними союзниками на випадок нового вторгнення Росії.