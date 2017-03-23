Україна веде таємні переговори на випадок нового вторгнення Росії - Клімкін

Україна веде переговори із західними союзниками на випадок нового вторгнення Росії. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Відповідаючи на питання про те, чи допоможуть Україні найближчі союзники у разі нової повномасштабної агресії Росії, глава МЗС України сказав: "Зараз скажу те, що можу сказати. Це не означає, що я скажу що-небудь, що не відповідає дійсності. Але хочу, щоб ви правильно зрозуміли: у відповіді на це питання я не можу сказати все... Так ось. По-перше, саме в тих умовах, які склалися зараз - я не кажу, що це не може змінитися завтра чи післязавтра - навіть наші найближчі союзники й сусіди не будуть воювати на нашій території. Але вони розуміють, що ми важливі для них не тільки як бар'єр - це минуло або частково минуло. Вони розуміють, що партнерство з Україною, в тому числі в питаннях безпеки, життєво необхідне для багатьох з них. І не тільки для тих, хто межує з нами".

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По-друге, за його словами, питання безпеки може виглядати по-різному. "Хтось може постачати зброю, хтось комунікації, хтось контрбатарейні системи, а хтось може допомогти удосконалити весь наш оборонний комплекс до стандартів НАТО - це те, про що ми домовилися з Польщею", - зазначив Клімкін.

По-третє, сказав міністр, Україна неминуче йде до формату, в якому наша країна буде виступати елементом логіки східного флангу НАТО. "Якісь речі відбудуться раніше, інші - пізніше. Але це неминуче. Тепер вже неминуче", - додав він.

Реагуючи на репліку, що, тим не менш, ми всі розуміємо, що в будь-який момент війська, які Росія тримає як на окупованих територіях в Україні, так і на кордоні, можуть піти вперед, чи будуть в таких умовах союзники допомагати Україні або спостерігати, міністр сказав: "Ключове, що я сказав: станом на сьогодні і в сьогоднішніх умовах за нас воювати не будуть. А допомагати - безумовно, так".

Відповідаючи на питання, чи веде Україна переговори на випадок продовження вторгнення російських військ, глава МЗС сказав: "Ми ведемо переговори на випадок всіх можливих сценаріїв російських дій. Вдаватися в деталі в рамках публічного інтерв'ю я навмисне не буду".

"Кожен агресивний крок РФ - визнання документів терористів, якісь папірці про визнання кордонів, інші провокації - це московський сценарій, а не випадковість. Ми це добре розуміємо. У тому числі реалістично оцінюємо всі ці так звані навчання в РФ "Захід - 2017". Всі можливі сценарії ми опрацьовуємо разом з нашими партнерами на Заході", - додав Клімкін.