Радник Порошенка оцінив ймовірність анексії Росією окупованого Донбасу

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік, радник президента України Володимир Горбулін вважає, що Росія не піде на анексію окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

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"Сьогодні РФ повісила Донбас, як каміння, на шию України, забрати повністю його до складу РФ (не може), їм вистачає Криму для того, щоб сильно відчувати своє економічне становище", - заявив Горбулін.

"Я не думаю, що це може відбутися, хоча існує таке бажання в окремих ватажків в Луганській та Донецькій областях, а забирати Донбас на власну шию - це навряд чи вона (РФ) на це піде", - сказав Горбулін.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські силовики вже сьогодні повинні бути готовими до повернення окупованих територій Донбасу.