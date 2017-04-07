Аваков закликав силовиків готуватися до повернення Донбасу
За словами Авакова, жителі окупованого Донбасу хочуть повернутися під контроль України.
Українські силовики вже сьогодні повинні бути готовими до повернення окупованих територій Донбасу. Про це в ході візиту до Сєвєродонецька заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає РБК-Україна.
За його словами, близько 70% мешканців окупованих територій Донбасу хотіли б повернутися під контроль України, незважаючи на постійну пропаганду російських засобів масової інформації.
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"Ці люди відчувають, що їм буде краще з Україною. Тому ми сьогодні повинні бути готові, і МВС, і поліцейські, й ДСНС, і всі інші. Ми повинні бути до цього готові. Я ставлю такі завдання, коли ми говоримо на серйозній нараді й для великої аудиторії. І для прикордонників, і для Нацгвардії, й для поліцейських", - зазначив Аваков.
Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що в 2017 році стоїть завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а надалі – вже і Криму.