Аваков закликав силовиків готуватися до повернення Донбасу

Українські силовики вже сьогодні повинні бути готовими до повернення окупованих територій Донбасу. Про це в ході візиту до Сєвєродонецька заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає РБК-Україна.

За його словами, близько 70% мешканців окупованих територій Донбасу хотіли б повернутися під контроль України, незважаючи на постійну пропаганду російських засобів масової інформації.

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"Ці люди відчувають, що їм буде краще з Україною. Тому ми сьогодні повинні бути готові, і МВС, і поліцейські, й ДСНС, і всі інші. Ми повинні бути до цього готові. Я ставлю такі завдання, коли ми говоримо на серйозній нараді й для великої аудиторії. І для прикордонників, і для Нацгвардії, й для поліцейських", - зазначив Аваков.

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що в 2017 році стоїть завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а надалі – вже і Криму.