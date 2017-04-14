У ОБСЄ назвали кроки, які повинні здійснити усі сторони на Донбасі перед Великоднем

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг перед Великоднем закликав усі сторони на Донбасі припинити вогонь та відвести важке озброєння від лінії зіткнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Тепер, коли Великдень майже настав, безсумнівно, настав час для змін", - сказав Хуг.

Також він окреслив кроки, які повинні здійснити усі сторони на Донбасі напередодні Пасхальних свят.

"Вони повинні дотримуватися угод, під якими поставили підписи. Вони повинні зупинити вогонь, відвести важке озброєння, розвести сили та угруповання та розмінувати території. Потім, і тільки потім ми можемо говорити про прогрес", - наголосив Хуг.

Він розповів, що за минулий тиждень спостерігачі зафіксували зменшення порушень режиму припинення вогню на 17% – зменшення рівня насильства спостерігалося у майже всіх гарячих точках, окрім району Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.

Зокрема, у районах на схід та північний схід від Маріуполя місія задокументувала зменшення порушень режиму припинення вогню на 40%. У цьому районі здебільшого не було зафіксовано вибухів, спричинених озброєнням, яке заборонене Мінськими угодами.

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В районах на південний схід та схід від Світлодарська місія зафіксувала зменшення порушень режиму припинення вогню на 20%. В районах на захід та північ від Горлівки було зафіксовано зменшення порушень режиму тиші на 60%, а у районах між Попасною, Первомайськом та Троїцьким – зменшення на 40%. "Мене особливо обнадіює той факт, що вперше за шість тижнів ми не зафіксували застосування ракетних систем залпового вогню у цьому конкретному районі", - сказав Хуг.

Він сказав, що кількість летальних випадків серед цивільних зменшилася минулого тижня у порівнянні з тижнем, який передував йому – зафіксовано один летальний випадок минулого тижня, коли до того було зафіксовано шість таких випадків.

Водночас Хуг сказав, що 48% від усіх порушень режиму припинення вогню, пов'язані із використанням заборонених Мінськими угодами озброєнь, були зафіксовані під час навчань із ведення вогню бойовиками "ЛНР".

Також він розповів, що минулого тижня спостерігачі помітили збільшення кількості озброєння, яке розміщувалося у порушення визначених координат для його відведення. Зокрема, було помічено 320 видів такого озброєння (180 розміщувалися на території, яку контролюють бойовики), тоді як за тиждень до того було зафіксовано менш ніж 200 видів такого озброєння.

Хуг зазначив, що дві третини з усіх артилерійських вибухів та понад 40% вибухів від мінометів були зафіксовані в одному районі, а саме, Первоймайськ-Попасна.

"Ми також можемо відзначити, що кількість вибухів, спричинених забороненими Мінськими угодами озброєннями, а саме танками, мінометами, артилерією, включаючи ракетні системи залпового вогню, збільшилася на 25% минулого тижня. Особливо, кількість вибухів, спричинених мінометами, подвоїлася з 125 до 257 вибухів", - сказав Хуг.

Говорячи про район Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища, він сказав, що там немає багато сподівань на оптимізм. "Це район, де майже половину від усіх порушень режиму припинення вогню було зафіксовано минулого тижня. І це також район, де ми зафіксували збільшення на 50% порушень режиму припинення вогню", - наголосив Хуг.