До свят ситуація в зоні АТО порівняно стабілізувалася - штаб

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Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалась, з початку доби окупанти 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО на 18.00.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар`їнки. По позиціях в районі Павлополя бив з протитанкових гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Чермалика – з кулеметів великого калібру. По морських піхотинцях у районі Водяного противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї. Позиції у районі Мар’їнки обстрілювали ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку по позиціях поблизу села Піски противник застосував гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а в районі Кам’янки бив по українських воїнах зі стрілецької зброї. Захисників Опитного ворог обстріляв з кулеметів великих калібрів. Поблизу Троїцького активно діяли ворожі снайпери.

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На Луганському напрямку, по захисниках Лобачевого підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші й вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на сході України було досягнуто домовленості про повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня на період Великодніх свят. Однак окупанти жодного дня не дотримувалися режиму тиші.