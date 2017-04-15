Доба в АТО: бойовики знову обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках, 4-х військових поранено

Російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 45 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Як передає прес-центр штабу АТО у Facebook, на Приморському напрямку, по морських піхотинцях у районі Водяного, противник бив з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 82-мм використав у районі Красногорівки. Озброєння БТР, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Павлополя. По захисниках Широкиного ворог вів вогонь з озброєння БМП, а під Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілював зі стрілецької зброї.

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На Донецькому напрямку, під вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинились оборонці Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-міліметрових мінометів, а захисників Опитного – з кулеметів великого калібру. По позиціях поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку, захисників Кримського та Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ накривали вогнем з мінометів калібру 120-мм та гранатометів. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів, а захисників Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

За минулу добу чотири військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.