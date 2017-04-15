У зоні АТО в підрозділах ЗСУ проходять великодні богослужіння (фоторепортаж)

У підрозділах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції відбуваються великодні богослужіння. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

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Військовослужбовці, які на Великдень перебуватимуть на бойовому чергуванні, мали змогу відвідати святкові богослужіння та освятити великодні кошики, зазначається у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що напередодні свята усі охочі мали можливість пройти святе таїнство сповіді та причастя.