На Великдень окупанти 22 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових - штаб

На Великдень окупанти 22 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"За минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази обстріляли позиції Збройних Сил України. На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав морських піхотинців поблизу Павлополя. По позиціях у районі Гнутового ворог гатив з мінометів калібру 120-мм та автоматичних гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Водяного застосовував 82-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети. По захисниках Широкиного та Лебединського вів вогонь зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

На донецькому напрямку, позиції сил АТО у районі Авдіївки, противник обстрілював з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з озброєння БМП та гранатометів. По захисниках Шахти «Бутівка» противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Миронівського – з автоматичних гранатометів.

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"На Луганському напрямку, по позиціях поруч Катеринівки противник застосував міномети калібру 120-мм та автоматичні гранатомети. Опорні пункти у районі Новоалександрівки ворог обстрілював зі стрілецької зброї. За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України була досягнута домовленість про повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня на період Великодніх свят. Однак окупанти жодного дня не дотримувалися режиму тиші.