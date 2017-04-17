Ситуація в зоні АТО: бойовики сьогодні 15 разів обстріляли українських військових

Бойовики сьогодні 15 разів обстріляли українських військових. Один солдат отримав бойове травмування.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Там бойовики вогнем мінометів 120-мм калібру та озброєння БМП накривали українські позиції біля Новогригорівки. Із гранатометів різних систем обстрілювали оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах у районі Чермалика ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а поруч Мар’їнки та Водяного застосував кулемети великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку по позиціях в районі населеного пункту Авдіївка бойовики застосували 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи з мінометів калібру 120 мм та 82-мм стріляли по українських військових в поблизу Катеринівки.