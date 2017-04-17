Ситуація в зоні АТО: бойовики сьогодні 15 разів обстріляли українських військових
Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Приморському напрямку.
Бойовики сьогодні 15 разів обстріляли українських військових. Один солдат отримав бойове травмування.
Читайте такожНа Великдень окупанти 22 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових - штаб
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Там бойовики вогнем мінометів 120-мм калібру та озброєння БМП накривали українські позиції біля Новогригорівки. Із гранатометів різних систем обстрілювали оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах у районі Чермалика ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а поруч Мар’їнки та Водяного застосував кулемети великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.
На Донецькому напрямку по позиціях в районі населеного пункту Авдіївка бойовики застосували 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи з мінометів калібру 120 мм та 82-мм стріляли по українських військових в поблизу Катеринівки.