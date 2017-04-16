Великдень у зоні АТО: окупанти "лише" 5 разів обстріляли позиції української армії

На Донеччині з початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ лише п'ять раз обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляється в повідомленні прес-центру штабу АТО на 18:00.

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Зазначається, що на Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82 мм противник накривав позиції сил АТО неподалік від Водяного. По морським піхотинцям біля Широкіного ворог вів вогонь із стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку по позиціях поблизу населеного пункту Зайцево противник застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку по захисникам Катеринівки терористи стріляли з мінометів калібру 120 мм. Позиції поруч з Новоолександрівкою вони обстрілювали з стрілецької зброї.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші та у відповідь вогонь не відкривали, наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України була досягнута домовленість про повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня на період Великодніх свят. Однак окупанти жодного дня не дотримувалися режиму тиші.