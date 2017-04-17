Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки, пошкоджено 6 будинків (фото, відео)

Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині, пошкоджено 6 будинків.

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Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

«Українська сторона СЦКК констатує, що надалі продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРДЛО позицій Збройних сил України, а також мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування. Загострення обстановки спостерігається в районі населеного пункту Авдіївка», - підкреслюється в повідомленні.

За даними СЦКК, впродовж доби противником застосовано 2 міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.

СЦКК зафіксувала обстріли з боку бойовиків «ДНР» житлових кварталів Авдіївки. За попередніми даними, пошкоджено 6 житлових будинків по вулиці Тургенєва, а в одному з будинків зруйновано дах. Інформація щодо наслідків обстрілу встановлюється.

Наголошується, що подібні злочини бойовиків вчергове свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики сьогодні 15 разів обстріляли сили АТО, одного українського військового поранено.