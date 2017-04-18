Штаб АТО: З початку доби 18 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення

З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО, двоє українських військових поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Читайте такожБойовики вдарили по Авдіївці: пошкоджено 8 житлових будинків, 1 повністю зруйнований

За даними штабу, на Приморському напрямку, по опорних пунктах поблизу Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З підствольних гранатометів вів провокаційний вогонь у бік наших позицій під Старогнатівкою. Кулемети великих калібрів застосовував у районі населених пунктів Водяне та Чермалик. Під Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери.

«На Луганському напрямку, з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог обстріляв опорні пункти біля Катеринівки», - додали в прес-центрі.