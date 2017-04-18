Бойовики на Донбасі відзначили Великдень п'яними бійками, вбивствами і вибухом гранат – ІС

У тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей бойовики відзначили Великдень п'яними бійками, вбивствами і вибухом гранат.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«У н.п. Хрустальний (колишній Красний Луч) місцевий бойовик після розпиття спиртних напоїв на ґрунті побутового конфлікту застрелив чергою з АК-74 свого товариша по чарці з числа місцевих жителів. Ще один бойовик у стані алкогольного сп'яніння на пустирі на околиці Луганська на честь Великодня підривав гранати (встиг підірвати 2 штуки, після чого був затриманий патрулем терористів). В Алчевську була зафіксована масова бійка між представниками одного з мотострілкових підрозділів «2-го АК ЛНР» і російськими «козаками» - в результаті двоє з ножовими пораненнями були госпіталізовані, один дістав черепно-мозкову травму в результаті удару по голові урною для сміття», - повідомив Тимчук.

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За його словами, «на період Великодніх свят комендантська служба в «1-му АК ДНР» була переведена на посилений режим несення служби. В окремих населених пунктах (Новоазовськ, Докучаєвськ) до патрулювання залучалися російські найманці з Кавказу, в результаті чого фіксувалися конфлікти з місцевими бойовиками, які перебувають у звільненні поза розташування своїх підрозділів (в основному на ґрунті зловживання останніми спиртних напоїв)».