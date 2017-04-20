З початку війни на Донбасі від мін загинули 42 дитини - штаб АТО

У Донецькій та Луганській областях, за попередніми підрахунками спеціалістів, треба очистити від вибухонебезпечних предметів близько 700 тисяч гектарів, а для цілковитого очищення території Донбасу потрібно від 10 до 15 років. Про це у четвер, 20 квітня, повідомив прес-центр штабу АТО.

З початку війни на Донбасі від мін у районі конфлікту загинуло 42 дитини, ще 109 - отримали поранення. "За час проведення АТО групами розмінування інженерних підрозділів Збройних сил України виявлено, вилучено та знешкоджено майже 150 тисяч вибухонебезпечних предметів, очищено 3000 гектарів територій", - повідомив начальник координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО Сергій Зубаревський. За його словами, які наводяться на сайті міноборони України, 2017 року від вибухонебезпечних предметів буде очищено ще понад 1000 гектарів.

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Своєю чергою, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) України у Донецькій області Андрій Даник зауважив, що групи розмінування його відомства знешкодили понад 10,6 тисячі вибухонебезпечних предметів. Напередодні поминальних днів сапери ДСНС України основну увагу приділяли розмінуванню кладовищ.