ФСБ заявила, що затриманого в Самарі "українського шпигуна" депортували в "ДНР"
Подальший "розгляд" справи будуть проводити бойовики.
Захопленого у Самарі нібито за підозрою в роботі на українську розвідку громадянина України депортували з Росії на територію "ДНР". Про це повідомили в прес-службі управління ФСБ Росії по регіону, передає "ТАСС".
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"Громадянин України, затриманий раніше в Самарі за підозрою в роботі на українську розвідку, депортований на територію "ДНР" для подальшого розгляду", - сказано в повідомленні.
Як писав УНІАН, українця, якому "шиють" приналежність до агентурного апарату підрозділу "Спецрезерв" головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), було затримано на залізничному вокзалі Самари 13 квітня.
Як стверджують у ФСБ, у Самарі чоловік займався збором відомостей про обстановку на залізничному вокзалі.