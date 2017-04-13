У Росії заявили про затримання українського "шпигуна", його планують передати в "ДНР"

У ФСБ РФ заявили про затримання в Самарі громадянина України, який "шпигував" на залізничному вокзалі. Планується його депортація до України.

Про це повідомляє російське держагентство РИА Новости, посилаючись на джерело в ФСБ.

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"Співробітниками УФСБ у Самарській області спільно з поліцією на території Самари було затримано 27-річного громадянина України, який належить до агентурного апарату підрозділу "Спецрезерв" Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ)", - заявив співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, під час допиту чоловік зізнався у здійсненні ним в інтересах ГУР МОУ візуальної розвідки об'єктів військової і транспортної інфраструктури на окупованій частині Донбасу, у Ростовській і Самарській областях.

Як зазначив співрозмовник агентства, чоловік нібито неодноразово відпрацьовував завдання по збору інформації про військові об'єкти бойовиків (у тому числі в окупованих Донецьку та Ясинуватій), про використовувані ними озброєння і військової техніки. Особлива увага приділялася фото- і відеодокументуванню фактів можливої участі російських військових у регіоні.

«За нашими даними, у жовтні і листопаді-грудні 2016 року затриманий за завданням ГУР МОУ виїжджав до Ростова-на-Дону для здійснення візуальної розвідки за об'єктами транспорту. Він приїхав на авто- і залізничний вокзали, де фіксував схеми розташування приміщень, місця розташування співробітників охорони і поліції, їх кількість, а також розташування відеокамер, пропускний режим на всіх входах і виходах. Потім ці дані він передав у Міністерство оборони України», - розповів співрозмовник агентства.

Як стверджують у ФСБ, у Самарі чоловік займався збиранням відомостей про обстановку на залізничному вокзалі, однак був затриманий співробітниками поліції.

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Вирішується питання про адміністративне видворення громадянина України з території РФ з подальшим закриттям йому в'їзду до країни терміном на 10 років.

Як повідомив співрозмовник агенції Інтерфакс, затриманий в Самарі військовий буде депортований бойовикам "ДНР", де їм займуться місцеві "слідчі".

"Зараз його відправлять в "ДНР", формально – в Україну, не зовсім в Україну, щоб там місцеві слідчі з них розбиралися: просто він дивився розташування військових частин або, може бути, був навідником вогню", – сказало джерело.