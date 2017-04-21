Загострення у зоні АТО: 2 військових загинули, ще 8 поранені

Ситуація в районі проведення АТО загострилася.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь у бік українських захисників.

Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Так, вогнем з танків, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях поблизу шахти «Бутівка» застосовував танки, 82-міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По оборонцях Верхньоторецького та Луганського гатив з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. По опорних пунктах наших військ поблизу Кам’янки, Зайцевого та Пісків бив з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Позиції у районах Майорського та Новгородського обстрілював з гранатометів, а Троїцького – з кулеметів та стрілецької зброї.

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На Приморському напрямку, з мінометів калібру 82-мм та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Мар`їнки та Красногорівки. Оборонців Широкиного та Водяного накривав вогнем БМП та гранатометів різних систем. По позиціях морських піхотинців під Павлополем та Талаківкою гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах в районі Новогригорівки з кулеметів великих калібрів. Поблизу Лебединського та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, міномети калібру 82-мм та автоматичні гранатомети ворог застосував в районі Катеринівки. Захисників Новозванівки обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців населеного пункту Донець – з автоматичних гранатометів.

За минулу добу двоє українських воїнів загинули, ще вісім військовослужбовців отримали поранення.