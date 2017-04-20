Українські військові зазнали втрат поблизу Авдіївки – штаб АТО

21:30, 20 квітня 2017
Війна
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Сили АТО зазнали втрат поблизу Авдіївки.

На жаль, двоє бійців АТО загинули неподалік Авдіївки / radiosvoboda.org

Внаслідок обстрілу контрольованими Росією бойовиками опорного пункту неподалік Авдіївки загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні штабу прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

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"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних сил України", - повідомили у штабі.

"На цьому напрямку противник застосовував танки, міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - додали у штабі.

Раніше журналіст Роман Бочкала повідомив, що у районі Авдіївської промзони йдуть бої, сім українських військових поранено, один - загинув.

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Теги: #Авдіївка#бої