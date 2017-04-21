Частина Мар'їнки знеструмлена через обстріли бойовиків

Внаслідок обстрілів з боку контрольованих Росією бойовиків знеструмлена частина Мар'їнки у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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"Окупанти цілу ніч обстрілювали Мар'їнку та околиці. Є руйнування житлових будинків. Частина міста знеструмлена. У подвір'ї одного з будинків виявлено 120-мм не розірваний снаряд. Зараз міські служби та військовики цивільно-військового співробітництва працюють над відновленням електропостачання та полагодженням будинків", - написав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу здійснили 47 обстрілів. Двоє українських військових загинули, ще восьмеро зазнали поранень.