Порошенко відреагував на підрив патруля ОБСЄ в Луганській області

Президент України Петро Порошенко заявив, що підрив патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованому Донбасі має бути розслідуваний, а безпека і свобода дій місії гарантовані.

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Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І бажаю швидшого одужання пораненим. Дав відповідні розпорядження: українські медики у разі необхідності готові надати потрібну допомогу», - зазначив він.

«Цей злочин має бути розслідуваний, а винні обов'язково покарані», - наголосив глава держави.

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При цьому Порошенко зауважив, що доручив міністрові закордонних справ Павлу Клімкіну бути в постійній координації з ОБСЄ.

Також, за його словами, українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Її безпека і свобода дій мають бути гарантовані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".

Загинув один спостерігач ‎місії ОБСЄ, ще двоє поранені.