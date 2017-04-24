Доба в зоні АТО: 34 ворожих обстріли, один військовий загинув, ще двох поранено

За минулу добу бойовики 34 рази обстріляли опорні пункти Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ у районі Троїцького. По захисниках Авдіївки ворог гатив зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів.

"По оборонцях Пісків, Луганського та Новоселівки Другої, вів вогонь з мінометів калібру 82-мм та гранатометів. Опорні пункти наших підрозділів під шахтою «Бутівка» та Невельським обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а поруч Зайцевого – зі стрілецької зброї. Крім того, по захисниках Луганського били з озброєння БМП, а в районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.

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На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів противник накривав наші позиції поруч Тарамчука та Мар`їнки. Озброєння БТР, автоматичні гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосував поблизу Гнутового, а стрілецьку зброю поруч Широкиного. Морських піхотинців під Водяним та Павлополем обстрілювали ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях у районі Новозванівки.

"Опорні пункти поблизу Станиці Луганської накривав вогнем БМП та гранатометів, а озброєння БТР та автоматичні гранатомети застосував поруч Новоолександрівки. З гранатометів та стрілецької зброї противник бив по оборонцях Валуйського. За минулу добу один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.