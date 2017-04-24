Електропостачання в Авдіївці відновлено лише на 15% - ДСНС

Централізоване електропостачання в Авдіївці станом на сьогоднішній ранок відновлено на 15 відсотків, здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі. Зазначається, що об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС. Для цього залучено 9 генераторів різної потужності.

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«Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 осіб та 10 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявляло, що електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, а Авдіївка знeструмлена чeрeз пошкодження у «сірій» зоні. Рeмонтні роботи нe виконуються через відсутність погодження з російською стороною у Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.