Електропостачання ДФС відновлено, Авдіївка залишається знеструмленою

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, Авдіївка залишається знеструмленою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) у Twitter.

Зазначається, що відновлено eлeктропостачання ДФС. Авдіївка знeструмлена чeрeз пошкодження у «сірій» зоні.

На даний момент відомо, що представники Росії у Спільному центрі контролю та координації сторін лише у понеділок, 24 квітня, нададуть гарантії припинення вогню бойовиками для ремонту ЛЕП поблизу Авдіївки. Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Зазначається, що внаслідок обстрілів окупаційних військ сьогодні вночі було частково пошкоджено лінію електропередач «Макіївка - Авдіївський коксохімічний завод», орієнтовно - в районі суміжної території, що залишило частину Авдіївки без електропостачання.

Для відновлення подачі електрики у житлові квартали міста чергова служба ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» перепідключила систему енергозабезпечення на резервні фази, що призвело до перебоїв у роботі Донецької фільтрувальної станції та постійного відключення електроживлення в Авдіївці.

Керівництво Збройних сил України та військово-цивільна адміністрація станом на 10:00 надали гарантії безпеки співробітникам «ДТЕК Високовольтні мережі» для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Однак фахівці не можуть розпочати роботи через відсутність аналогічних гарантій з боку НЗФ ОРДО.

«Також слід зазначити, що, за даними російської сторони СЦКК, гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт у кращому випадку будуть надані лише у понеділок, 24 квітня», - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Мар'їнці внаслідок обстрілів бойовиків поранено місцевого жителя

Наразі Донецька фільтрувальна станція функціонує без перебоїв, вода надходить до населення в штатному режимі.

«Такими діями незаконні збройні формування ОРДО черговий раз грубо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей та свідомо створюють передумови для подальшого загострення конфлікту, а також погіршення гуманітарної ситуації у містах Донеччини», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, також 29 березня в результаті обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. жителів), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Eлeктропостачання Авдіївки через постійні обстріли бойовиків вдалося відновити лише 4 квітня.