Місія ОБСЄ залишиться на Донбасі

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявляє, що місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

"Незважаючи на цю трагедію, ми як і раніше прихильні виконанню нашого мандата і сприянню в забезпеченні миру для народу України", - зазначив він.

"Я знову звертаюся із закликом до стійкого припинення вогню, виведення зброї, повного розмінування і реальної відданості миру. І я прошу, щоб ті, хто несе відповідальність за розміщення мін, були притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

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Він наголосив, що у складі цієї міжнародної неозброєної спостережної місії "віддані професіонали, які важко працюють, імплементуючи мандат заради нормалізації ситуації в Україні".

"Сьогодні я виїжджаю на місце, щоб висловити свою підтримку спостерігачам та зрозуміти ситуацію краще", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.