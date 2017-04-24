З'явилися фото автомобіля ОБСЄ, що підірвався на Донбасі

Reuters опублікував фото автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який підірвався на міні на підконтрольній проросійським терористам території Луганської області.

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На фото видно, що понівечений від вибуху та згорілий автомобіль, який стоїть на евакуаторі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.