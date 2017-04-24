Підрив автомобіля ОБСЄ на Донбасі кваліфікували як теракт

Підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій Луганщині кваліфікували як теракт. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

«За вказаним фактом Управлінням Служби безпеки України в Луганській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області. Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту перебуває на контролі прокурора області», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПідрив авто ОБСЄ на Донбасі: "ЛНР" передала тіло спостерігача

Санкція ч. 3 ст. 258 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії.