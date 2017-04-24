Волонтери ідентифікували куратора терористів "ДНР" - ГРУшника (фото)

Ідентифіковано високопоставленого співробітника ГРУ РФ з позивним "Алекс", який брав активну участь в окупації Росією Криму, а також частини Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в розслідуванні міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

Завдяки архівам виконавчого директора "Союзу добровольців Донбасу" (СДД) Андрія Пінчука вдалося дізнатися ім'я "Алекса", ним виявився офіцер центрального апарату ГРУ ГШ РФ Олександр Григорович Ткачов.

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При цьому "Алекс" використав "посаду" спеціально уповноваженого представника "СДД" як чергове прикриття, оскільки наразі його професійна діяльність щільно пов'язана з окупованим Донбасом. "Зараз він займається комплектацією російськими найманцями 1-го армійського корпусу "ДНР", - йдеться в повідомленні волонтерів.

Також волонтерам вдалося дізнатися, що "Алекс" займався силами і засобами ГРУ (спеціальні підрозділи, сформовані з колишніх військовослужбовців ВДВ, МВС, у т. ч."Беркут", а також колабораціоністів з СБУ), які підбиралися з числа горезвісної "самооборони Криму" і різних громадських організацій Криму.