Хуг про постійну загрозу для ОБСЄ на Донбасі: з січня 2015-го місія 183 рази наражалася на небезпеку

Спостерігачі ОБСЄ постійно перебувають під загрозою: із січня 2015 року місія ОБСЄ 183 рази наражалася на небезпеку на Донбасі.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Скільки б заходів зі зниження ризиків ми не вжили, ті, хто налаштовані творити насильство, завжди знайдуть шляхи, щоб обійти засоби захисту», - заявив він.

«Наші команди щодня стикаються з серйозними загрозами життю та виконанню своєї роботи. З 15 січня 2015 року наша команда зіштовхнулася з 183 подібними випадками, зокрема, це стрілянина в напрямку або поблизу наших патрулів, серйозні загрози фізичного або вербального характеру, а також випадки пошкодження технічних засобів місії, серед них - безпілотники, камери та автомобілі», - додав Хуг.

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«З цих 183 випадків безпека нашої команди була під серйозною загрозою. Спостерігачі (ОБСЄ) постійно під загрозою, не зважаючи на те, що їхня щоденна робота спрямована на встановлення миру та стабільності в Україні», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.